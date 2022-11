Toekomstig NMBS-bestuurslid Descheemaecker: "Begrijp vakbonden, maar jammer dat ze naar stakingswapen grijpen"

Descheemaecker weet als geen ander dat de problemen bij de NMBS niet nieuw zijn en dat snelle oplossingen niet bestaan. "In 2004 was de gemiddelde leeftijd van een trein 25 jaar, in 2013 15 jaar, nu ligt dat weer op 25 jaar. Dat betekent dat er de voorbije jaren te weinig in nieuwe treinen is geïnvesteerd, dat is de verantwoordelijkheid van de regering. Minister Gilkinet belooft wel nieuwe treinen, maar diegenen die dit jaar en volgend jaar geleverd gaan worden, dateren nog van het lastenboek van 2013 dus de laatste trein zal 11 jaar na goedkeuring daarvan geleverd worden."