Brusselse Lotte baat café uit in Marrakesh: "Marokkanen vinden Brusselse rellen schandalig"

Lotte uit Brussel is uitbater van het ViaVia reiscafé in Marrakesh. Na twintig jaar in Brussel te wonen, verhuisde ze naar Marokko waar ze woont met haar man en kind.

"Ik supporter zelf voor de Rode Duivels", zegt Lotte. "Maar mijn man Rachid supportert voor het landsteam van Marokko. Als de Belgen én de Marokkanen het ver schoppen, blijft het zeker fijn in ons huwelijk", lacht Lotte. Het zoontje van Lotte supportert dan weer voor beide teams: "Hij had zelfs een Marokkaans en een Belgisch truitje aangetrokken gisteren. Hij hield tot hij ging slapen vol dat België het ook goed had gedaan."