Stromae maakt kans op de meeste MIA's dit jaar, maar hij krijgt concurrentie van vier vrouwen voor wie 2022 een topjaar was

Kanttekening: een nominatie is geen garantie om in de prijzen te vallen bij de MIA's. Vraag dat maar aan Zwangere Guy, die begin 2020 ondanks een pak nominaties toch met lege handen naar huis ging. Muzieksector, gespecialiseerde pers én publiek kiezen samen hun favorieten. Maar: Stromae en de MIA's, dat is al langer een gouden combinatie.

De Brusselaar is over alle edities heen de recordhouder, met in totaal 17 MIA's, waarvan hij de eerste twee won in 2010. Daar kunnen er in theorie nog eens 9 bijkomen, want Stromae is genomineerd in de categorieën Album, Pop, Solo man, Artwork, Auteur/componist, Liveact en Producer. Zijn nummer "L'enfer", kan de MIA voor beste videoclip winnen, en die voor Hit van het jaar.