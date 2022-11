Sober coronamonument ingehuldigd in centrum Gent: "De meeste mensen deugen, maar de Gentenaars zeker"

Steenkapper Filip Martin uit Gent maakte het werk. "Het is een kleine cirkel uit Belgische blauwe hardsteen. Het was niet evident om die te kappen. Er was niet veel plaats voor de tekst, maar we hebben goed nagedacht over de tekst en die paste er wonderwel in. De cirkel symboliseert het leven, maar is ook een verwijzing naar de cirkels die op het Sint-Pietersplein werden getekend en naar de coronabubbels."