Nieuw Belgisch Klimaatcentrum is voorgesteld: "Epicentrum worden van klimaatonderzoek en verbinden met de sectoren"

Twee vrouwen gaan het Klimaatcentrum leiden: Valerie Trouet wordt Wetenschappelijk Directeur en Ella Jamsin, doctor in de fysica (ULB) zal meer de praktische organisatie op zich nemen als Operationeel Directeur.

Trouet studeerde in 2004 af aan KU Leuven. Ze keert voor de functie terug uit de Verenigde Staten, waar ze al 10 jaar professor is aan de University of Arizona in Tucson. Trouet is vooral bekend geworden door haar onderzoek naar jaarringen van bomen en wat die ons vertellen over klimaatverandering. Ze heeft al verschillende boeken uitgebracht.

Trouet heeft dus wel wat over voor de job. Hoe zou ze over pakweg vijf jaar terugkijken op haar eerste jaren in het Klimaatcentrum, en wanneer zouden die geslaagd zijn? "Toen ik gevraagd werd, kondigde Joe Biden net ook zijn grote klimaatplan aan. Dat gaf me veel hoop. We zijn overgeschakeld van het hebben van kennis naar handelen. Als we daar raken, ook hier in België, en als ik daartoe kan bijdragen met het Klimaatcentrum, zal ik heel content zijn," vertelt ze aan VRT NWS.