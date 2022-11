Parket over rellen in Brussel: "Relschoppers zullen vervolgd worden en zullen er niet zomaar mee weg komen"

Dat de politie meer mensen had kunnen oppakken en op heterdaad betrappen, wil Willemien Baert niet gezegd hebben. "Het is een afweging die de politie maakt op het ogenblik van de feiten zelf. Is het opportuun om onmiddellijk tussen te komen en de relschoppers te arresteren of gaat dat een tegengesteld effect hebben en gaat dat de gemoederen alleen maar meer ophitsen? Dat is een afweging die de politie maakt en daar komen wij niet in tussen", aldus Baert.