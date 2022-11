Pensioendienst waarschuwt ex-mijnwerkers voor valse mails over dossierkosten

De Pensioendienst waarschuwt de ex-mijnwerkers voor valse mails die momenteel in omloop zijn waarin de ex-mijnwerkers gevraagd worden om geld te storten om hun dossier in orde te maken. Het gaat om bedragen tot 1.700 euro. Met dat geld zou dan het dossier over de rente op de achterstallen op de pensioenen kunnen worden opgesteld. Maar over de rente op de achterstallen is er helemaal geen akkoord, benadrukt de Pensioendienst.