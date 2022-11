Politie komt met duizenden op straat tijdens nationale actiedag in Brussel: "Niet streng genoeg voor geweld tegen agenten"

De politie zit mee aan de tafel over die omzendbrieven, maar vaak zit het hem in de toepassing, zegt Houssin. "We hebben wetten, koninklijke besluiten, omzendbrieven, maar in de praktijk zien we dat het niet op de juiste manier toegepast wordt. Justitie is niet streng genoeg, er is een te laks beleid, er zijn te weinig middelen. Ook bij de politie stellen we vast dat slachtoffers in de kou blijven staan."