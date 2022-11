Opvallend meer vluchtmisdrijven na ongevallen met lichamelijke letsels in politiezone Getevallei

"Dit is een verontrustende vaststelling", zegt Julie Huyghebaert van de politiezone Getevallei. "Daarom roepen we op om na een ongeval ter plaatse te blijven, de hulpdiensten te bellen en vooral ook na te gaan of de andere betrokkenen medische hulp nodig hebben. Een ongeval is een momentopname waarbij je iets niet goed hebt ingeschat, je veroorzaakt dat niet opzettelijk. Dus ook al ben je in paniek en weet je niet wat je overkomt: wegvluchten is geen goed idee."