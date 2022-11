Protest tegen besparingen in cultuur en jeugdwerk voor aanvang van Antwerpse gemeenteraad

De gemeenteraadsleden krijgen een emmer met daarbij een pamflet met het ongenoegen over de besparingen. Symbolisch omdat de emmer vol is, zeggen de actievoerders. De stad Antwerpen wil in totaal 70 miljoen euro besparen. Dat moet er onder meer voor zorgen dat de stad de energiekosten en de indexering van de lonen de baas kan.