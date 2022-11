"Geen excuses voor", "plaatsvervangende schaamte" en "jullie maken van hen racisten": Marokkaanse gemeenschap reageert op rellen in Brussel

Wat maakt mensen zo kwaad dat ze er niet beter op vinden dan de boel kort en klein te slaan? Volgens Gandoul bestaat daar geen eenduidig antwoord op. “Het is alleszins geen cultureel fenomeen. In pakweg Italië of Finland leven ook veel Marokkanen, en daar gebeuren dit soort dingen niet. Het is een probleem dat zich specifiek in de Benelux situeert, en in de achterbuurten van Parijs. Er borrelt iets in Brussel. Het krijgt alleen aandacht wanneer de wereld erop staat te kijken, maar het is er altijd.”