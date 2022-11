Ruim 120 vrouwelijke politici willen meldpunt voor seksueel overschrijdend gedrag in de politiek

"In een context waarin de burgers de politieke wereld wantrouwen, moet de politiek het goede voorbeeld geven", gaat de brief verder. "Wie verkozen is en het volk vertegenwoordigt, moet dat kunnen doen zonder risico en zonder gevaar."

"Vandaag verhindert het statuut van de mandatarissen de bescherming van gekozenen in het geval van vermeende agressie. Het belemmert ook elke democratische controle op het gedrag van de daders. Kortom, er is een rechtsvacuüm. Dat is een vruchtbare bodem voor machtsmisbruik. We moeten het institutionele kader van onze gekozenen herzien en structurele maatregelen nemen. Want de kamers van macht moeten inclusief en beschermend zijn."