Onvrede bij Rode Duivels na nederlaag tegen Marokko: hoe breng je een groep weer bij elkaar in enkele dagen?

Vraag is of de bondscoach de enige is die het kan oplossen. "Hij kent die spelers al lang, maar het kan op dit moment moeilijk zijn om hem iets te laten doen, omdat hij al deel uitmaakt van die groepsdynamiek. Dat is net de meerwaarde van een sportpsycholoog. Maar ik had begrepen dat die niet mee is afgereisd naar Qatar. Vraag is ook wie de eigenlijke leider is op het veld. Uit onderzoek blijkt dat wie de kapiteinsband draagt, vaak niet per se de echte leider is. Daar moet ook worden over nagedacht."