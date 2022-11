Steekpartijen in Brusselse gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis en Anderlecht: 2 doden en 2 gewonden

Het eerste incident vond plaats om 18 uur op de Veeweydekaai in Anderlecht. Daar viel een man om een nog onduidelijke reden enkele voorbijgangers aan. Twee mensen raakten gewond, één van hen was er ernstig aan toe. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna, rond 18.20 uur, vond een tweede steekpartij plaats, op het Bethlehemplein in Sint-Gillis. Eén van de betrokkenen is overleden.