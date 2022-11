"Superdrugskartel" opgerold, dat een derde van alle cocaïne in Europa zou hebben gecontroleerd

Begin deze maand sloeg de politie toe. In België, Frankrijk en Spanje pakten ze een twintigtal mensen op. In Dubai konden zes kopstukken gearresteerd worden. De voorbije maanden en ook in 2021 waren al verschillende mensen opgepakt in ons land en Nederland die aan de bende gelinkt konden worden. Zo was er in augustus operatie "Le Chiffre" van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen, waarbij drie mensen werden aangehouden, en 900.000 euro cash, wapens en gps-trackers in beslag werden genomen. In die zaak zouden nog eens drie mensen aangehouden zijn. En één van de kopstukken die in Dubai zijn aangehouden, zou ook voor ons land interessant kunnen zijn. In totaal zijn de voorbije 2 jaar 49 mensen opgepakt die bij de bende betrokken zouden zijn.