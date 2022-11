Thuis-acteurs lopen mee met collega en ambassadeur Mathias Vergels tijdens Warmathon in Brussel

Dit jaar zullen er op die vijf locaties ook bekende ambassadeurs meesporten. Het gaat om Stephanie Planckaert in Brugge op maandag 19 december, Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou in Sint-Niklaas op dinsdag 20 december, acteur Mathias Vergels in Brussel op woensdag 21 december, presentator Dieter Coppens op donderdag 22 december in Mechelen en zanger Maksim Stojanac in Leuven op vrijdag 23 december.