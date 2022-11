Twee dertigers stelen meer dan 60 chocoladerepen in Aldi Herent

Twee mannen van 34 en 37 jaar moeten voor de rechtbank verschijnen voor het plegen van diefstal in twee supermarkten in Herent. De twee werden geklist nadat ze onder andere tabak en sterke drank probeerden te stelen in de Okay in Herent. Opmerkelijk: toen de politie ter plaatse kwam, werden 61 chocoladerepen aangetroffen die het duo eerder ontvreemdde uit de Aldi in Herent.