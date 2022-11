Gerecht onderzoekt verdacht overlijden op parkeerterrein in Tielt-Winge

“De politie vermoedt dat het een om verdacht overlijden gaat”, laat burgemeester Rudi Beeken (Open VLD) weten. Er is momenteel een perimeter ingesteld zodat een gerechtsdeskundige het overlijden kan onderzoeken. Daardoor is het verkeer op de Tiensesteenweg momenteel verstoord. De parking ligt ook vlakbij een school. "Ouders die straks hun kindje komen afhalen, doen dat best via de noordkant en dus niet vanuit de richting van Tienen", geeft Beeken nog mee. Verdere informatie over het verdachte overlijden ontbreekt momenteel.