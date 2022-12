Keken chirurgen een potje voetbal tijdens operatie en foefelde de VS met de vlag van Iran? Welke WK-verhalen zijn echt, welke fake?

"Wanneer voetbal belangrijker is dan het redden van iemands leven", staat te lezen bij een afbeelding die viraal gaat op Twitter. Op de foto zien we een operatiekwartier met een grote monitor die de wedstrijd tussen Wales en Iran toont terwijl enkele artsen een man opereren. Verschillende grappenpagina's zoals Troll Football of Out of Context Football deelden het beeld al en werden duizenden keren geretweet en becommentarieerd.

"We zijn één voorzet verwijderd van het doorsnijden van een slagader", klinkt het in een van de commentaren. Maar ook veel ongeloof en twijfel. Gaat het om de patiënt of de dokters die kostte wat het kost de wereldbeker willen volgen? En is de foto niet gewoon bewerkt?