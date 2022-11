Immomakelaars volgen rollenspelen om discriminatie op Antwerpse huurmarkt tegen te gaan

Volgens de schepen is het belangrijk dat vooral de “mindset” van een eigenaar kan veranderen. “Het is belangrijk dat de makelaar zijn ervaringen kan delen met z'n klant. Dat het niet meteen negatief is als iemand met een andere afkomst of een beperking wil huren, en dat ze evengoed negatieve ervaringen met anderen hebben gehad. Daarnaast moeten ze er vooral voor zorgen dat elke Antwerpenaar die een appartement of huis wil huren, een kans krijgt op een eerste ontmoeting. Vaak vallen dan al veel vooroordelen weg”, zegt Bachar.