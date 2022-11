Waar blijven de vrouwelijke scheidsrechters? Tot dusver enkel mannen tussen de lijnen op het WK in Qatar

Forde maakt zich wel de bedenking dat het ook niet zo gek is dat een scheidsrechter op zijn of haar eerste WK enkel wordt aangesteld als vierde official. "Maar tegelijk zie je nu toch ook mannelijke scheidsrechters tussen de lijnen die hun eerste WK fluiten. Ik heb er dus nog altijd goeie hoop in. Maar als het niet in de groepsfase gebeurt, zie ik hen later in het WK ook niet meer hun kans krijgen." Dat ze nu mogelijk enkel een wedstrijd zullen krijgen met nog weinig belang, stoort haar minder. "Je moet ook kunnen groeien in je carrière."