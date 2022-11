Vuurspektakel Mechelen in Vuur en Vlam wordt het Maanrock van de winter

Mechelen heeft voor het eerst sinds het begin van corona een volwaardig winterprogramma samengesteld. Het hoogtepunt van de eindejaarsfeesten is een nieuwe editie van Mechelen in Vuur en Vlam op 16 en 17 december. "We kunnen dat voortaan officieel en ondubbelzinnig het Maanrock van de winter noemen", zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest.

"We hebben een heel straf programma met twee dagen animatie en spektakel." Vrijdag en zaterdag staat de Mechelse binnenstad vanaf de namiddag tot laat in de avond in vuur en vlam met verschillende vuuracts en een magische luchtshow op de Grote Markt. Ook de Sinte-Mettetuin wordt ingekleed met vuurinstallaties en vuurdecoraties.

Dat weekend en ook op zondag staan er in het centrum van Mechelen ook drank- en eetchalets.