Wat na rellen in Brussel en Antwerpen? Vooruit-voorzitter Rousseau: "Harder en strenger optreden, maar ook perspectief bieden"

Over snelle bestraffing zijn Van Grieken en Rousseau het grotendeels met elkaar eens. Over de oorzaak van het probleem hebben ze een duidelijk verschillende mening. Volgens Rousseau is het helemaal niet zo dat er een "Marokkanenprobleem" is in de grootsteden van ons land. "Ja, er is een probleem met groepjes allochtonen, het zijn "rotte appels" die uit probleemwijken en sociaal-economisch achtergestelde gebieden komen."

Rousseau vindt het dan ook een must om veel van die "rotte appels" op het juiste pad te brengen. "We moeten hen meer perspectief bieden. Natuurlijk moeten die relschoppers bestraft worden, maar we moeten die probleemwijken "opkuisen" door die mensen meer perspectief te geven op een goede job of beter onderwijs."