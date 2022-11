Mobiliteitsschepen van Zwevegem achtervolgt vrouw tot in kleedkamers van haar werk omdat ze voorrang van rechts negeert

De politie maakte een proces-verbaal op en onderzoekt de zaak. De feiten worden vanavond tijdens een besloten zitting van de gemeenteraad van Zwevegem besproken. De vrouw zelf is volgens de bron binnen het bedrijf nog altijd zwaar aangeslagen. "Eerst had ze fysieke klachten, maar intussen zijn die ook mentaal. Hoewel het al een week of vijf is geleden, is ze nog altijd niet aan het werk. Wellicht zal ze niet meer bij ons starten, ze is helemaal van de kaart."