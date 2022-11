41 VRT-werknemers zijn vandaag ontslagen, vakbond noemt het een "één van de zwartste dagen in de geschiedenis van de VRT"

De raad van bestuur van de VRT keurde het transformatieplan 2023-2025 een week geleden goed. Het aantal gedwongen ontslagen werd verminderd tot ongeveer 68, tegen een initieel aantal van 116.

Intussen is dat aantal verder verlaagd, tot 61 voltijdse equivalenten, zegt Vermeir nog. Dat heeft te maken met mensen die toch vroeger dan gepland met pensioen gaan en met vacatures die zijn geschrapt, zegt de VRT-woordvoerder.



41 van hen moeten de VRT dus na dit jaar verlaten, voor de anderen zou dat in 2024 of 2025 zijn. "Maar we bekijken of we dat aantal nog verder kunnen matigen", aldus Vermeir. Er volgen in de toekomst dus mogelijk nog een 20-tal ontslagen.