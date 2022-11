Topvrouw NMBS Sophie Dutordoir: "Minister Gilkinet wil voor Kerstmis de knoop over een nieuwe beheersovereenkomst doorhakken"

Dutordoir is niet te spreken over de vakbondsacties. "In eerste instantie betreur ik de stakingen, het is geen fraai beeld voor de 850.000 reizigers die na corona toch nog de weg hebben teruggevonden naar het spoor en de trein", denkt Dutordoir. Toch ziet ze een dubbel signaal in de stakingsacties. "Het is vooral een signaal aan de regering, want de vakbonden, Infrabel en de NMBS zijn het over de meeste zaken eens. Ja, de middelen moeten meer in lijn liggen met de ambities en er moet eindelijk een nieuwe beheersovereenkomst komen."