"The little Belgian girl": het verhaal van oorlogsheldin Suzanne Silvercruys uit Maaseik die tijdens WO I geld inzamelde in de VS

“Ze kwam in Amerika terecht samen met haar zus en haar oudere man”, zegt Cuyx. “In Amerika was er een hulporganisatie opgericht om de hongersnood in België te bestrijden. De organisatie, Relief Fund Belgium, werd gesteund door Amerikanen, maar ook door Mexicanen, Spanjaarden en door iedereen die tijdens de oorlog neutraal was. Want er was verontwaardiging over de ellende en de slachtoffers van de oorlog in België.”