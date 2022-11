Boeren rouwen om landbouw, nieuw protest in Westhoek tegen plannen voor nieuw mestactieplan

De boeren blijven in het filmpje anoniem. Dat doen ze omdat ze willen aantonen dat het protest van alle boeren komt. Het protest is ontstaan uit een Whatsappgroepje van boeren die de komende tien jaar nog niet willen stoppen.

Als er niets verandert, zal de groep nog meer acties ondernemen. "Als we niet gehoord worden, volgt een kruistocht. Dit is niet de zoveelste actie zoals in de voorbije jaren. We willen mee met de tijd, maar moeten een kans krijgen", zegt een van de boeren.