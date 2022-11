Cambodjaanse regering wil 10.000 families verdrijven uit historische site van Angkor

Angkor was tussen de 8e en de 15e eeuw de hoofdstad van het rijk van de Khmer, de voorouders van de huidige Cambodjanen. Dat omvatte toen grote delen van het vasteland van Zuidoost-Azië; behalve Cambodja ging dat ook om Laos, Vietnam en Thailand.

In de 12e eeuw beleefden de Khmers een hoogtepunt en werd de hoofdtempel van Angkor Wat gebouwd als symbool van de mythische berg Meru die in het hindoeïsme de spil van het universum is. De tempel was gewijd aan de hindoegod Vishnu, maar is nadien omgevormd tot een boeddhistisch heiligdom. In de buurt verrezen later nog veel andere tempels zoals de Bayon in de ommuurde stad Angkor Thom en Ta Prohm. Met het verval van het Khmer-rijk in de 15e eeuw werd Angkor verlaten en overwoekerd door het oerwoud tot de ruïnes in 1860 werden herontdekt door de Franse reiziger Henri Mouhot.