Lichten gedimd en geen muziek: in de Carrefour kan je voortaan tussen 14 en 16 uur "prikkelarm" winkelen

In de Carrefour-winkels in Frankrijk bestaat het concept al, en slaat het volgens de winkelketen echt aan. "Ik denk wel dat dat hier ook zal aanslaan. Je wordt in de supermarkt overspoeld met allerlei reclameboodschappen, en je moet heel veel keuzes maken. Als je dat dan ook nog eens moet doen tijdens de avondrush in een heel drukke omgeving, is dat niet zo aangenaam", zegt Liselot Hudders, professor communicatiewetenschappen aan de UGent, gespecialiseerd in marketing.