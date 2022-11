China smoort protesten in de kiem, maar wil de coronamaatregelen wel "verfijnen en aanpassen"

In China hebben de politiediensten actie ondernomen om de vele protesten in de kiem te smoren. De laatste dagen kwamen in verschillende Chinese steden heel wat inwoners op straat tegen het zerocovidbeleid van de overheid. Hier en daar klonk ook kritiek op de Chinese president Xi Jinping, wat ongezien is in het land. De overheid heeft wel al laten weten dat het de maatregelen zal "verfijnen en aanpassen". Vertoont het coronabeleid in China de eerste scheurtjes?