Moppenmaker van Philippe Geubels en "De slimste mens": maak kennis met comedian Jasper Posson

Honderden optredens en tientallen grappen op televisie: Jasper Posson is al acht jaar bezig met zijn comedycarrière. Pas op zijn 29e - na een studie politieke wetenschappen - doet hij voor het eerst mee aan een "open mic" in het Antwerpse comedycafé The Joker. Uitbater Fokke van der Meulen moet hem een stevig duwtje in de rug geven richting podium.

"Die eerste acht minuten in The Joker waren goed genoeg om het nog eens te proberen, en daarna nog eens. Ik droomde al lang van een comedycarrière, dus het was een kwestie van durf. Ik herinner me van die eerste keer alleen dat ik zei dat politici minder moeten zagen, vaker op café moeten en beter wat meer seks zouden hebben."