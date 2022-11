Dag voor crisisoverleg over Gentse weg opnieuw aanrijding, derde incident op week tijd: "Het houdt niet op"

Op het kruispunt van de Pilorijnstraat en de Land van Waaslaan in de Gentse Dampoortwijk is een ongeval gebeurd met een elektrische step en een bestelwagen. De politie kwam snel ter plaatse omdat er discussie ontstond. Gewonden vielen er niet maar het incident is wel opvallend want het is al het derde op amper een week tijd. Bezorgde ouders, scholen, organisaties en actiegroepen roepen Vlaanderen op om iets aan de verkeerssituatie te doen. Er is morgen crisisoverleg met Vlaams minister Peeters. Dat krijgt nu nog extra gewicht.