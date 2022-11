Belg Olivier Vandecasteele die al negen maanden in Iraanse cel zit, gaat snel achteruit en is in hongerstaking

Negen maanden na zijn arrestatie is het nog altijd niet duidelijk waarom Vandecasteele in Iran is opgepakt. Volgens sommigen zou het de bedoeling zijn om een gevangenenruil af te dwingen met België om de vrijlating te bekomen van Assadollah Assadi, een Iraanse diplomaat en terrorist die in ons land veroordeeld is tot 20 jaar cel wegens het beramen van een bomaanslag op een massameeting van de Iraanse oppositiebeweging MEK ("Mujaheddin-e Khalg" of "Volksmujaheddin") in Parijs. In die zaak zijn nog drie andere Iraanse medeplichtigen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.