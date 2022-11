Drie Nigeriaanse migranten overleven elf dagen op roer van olietanker in de Atlantische Oceaan

De drie mannen waren uitgedroogd en onderkoeld en zijn meteen naar ziekenhuizen op het eiland gebracht voor verzorging en controle. Ze zouden bij het vertrek van het schip elf dagen geleden in de Nigeriaanse haven Lagos op het roer zijn geklommen en hebben zich daar al die tijd kunnen handhaven.

Dat is erg gevaarlijk, want het weliswaar grote roer steekt dan wel boven de waterlijn uit, maar beweegt uiteraard om het schip van koers te laten veranderen en zo heel veel plaats bovenaan is er nu ook weer niet. Bovendien kan de golfslag in de Atlantische Oceaan wel erg stevig zijn. Het schip is dus vanuit Nigeria omheen West-Afrika gevaren en is dus nu aangekomen op de Canarische Eilanden, een autonome regio van Spanje.