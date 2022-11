Duitsland sluit grote gasdeal met Qatar: LNG moet weggevallen Russisch gas mee helpen opvangen

Vanaf 2026 zal Qatar jaarlijks 2 miljoen ton LNG leveren aan de Duitse LNG-terminal van Brunsbüttel, bij de Waddenzee, en dat voor 15 jaar. Dat is vanochtend aangekondigd in Qatar. "Duitsland staat voor de grootste gasmarkt van Europa en we zijn begaan met hun energieveiligheid", klinkt het bij de Qatarese minister van Energie Saad al-Kaabi. Het Amerikaanse ConocoPhilips, dat in Qatar actief is, is betrokken bij de deal.