Eeklo haalt alles uit de kast om fusiepartner te vinden: "Zelfs de naam Eeklo mag verdwijnen"

Kaprijke is bereid om een burgerpanel op te richten. Die gemeente liet gisteren weten dat het een extern adviesbureau inschakelt om zo'n burgerpanel samen te stellen, dat mee kan nadenken en advies kan geven over een mogelijke fusie. Kaprijke vraagt zijn buurgemeente hetzelfde te doen en Eeklo gaat alvast in op die vraag. "Onze fusieprojectgroep zal het voorstel verdedigen in het schepencollege. We moeten alle kansen grijpen om een fusie mogelijk te maken en als dit een stap is om een gedragen standpunt te hebben vanuit de bevolking, mogen we dat niet laten passeren."