Genster van kachel vliegt op lederen zetel en veroorzaakt woningbrand in Loenhout

Rond 10 uur is de brand onstaan in een woning aan de Meerseweg in Loenhout, deelgemeente van Wuustwezel. Er was een grote rookontwikkeling. De bewoonster had de kachel gereinigd voor ze was vertrokken, en vermoedelijk is de brand ontstaan door een genster die op de lederen zetel was terechtgekomen. De woonkamer heeft veel brand- en roetschade. Het huis is onbewoonbaar. Niemand raakte gewond. De bewoners hebben opvang bij familie.