Minister Demir voelt zich gesterkt door Raad van State om te snoeien in groenestroomcertificaten van grote bedrijven: "Geen contractbreuk" 

"Wij zien vooral dat grote zonnepanelenparken van voor 2013 overmatige subsidies hebben gehad. De installaties zijn terugbetaald, maar de belastingbetaler betaalt nog verder bovenop de winsten", legde Demir eerder dit jaar uit. Volgens haar moét de overheid zelfs ingrijpen omdat de regels rond staatssteun anders worden geschonden.

Probleem: de subsidies zijn destijds wel afgesproken met de betrokken bedrijven. Fernand Huts, die met zijn havenbedrijf Katoen Natie massaal investeerde in zonnepanelen en dus één van de geviseerden is, sprak in februari al dreigende taal in de richting van Demir. Minister Demir liet eerder ook al verstaan dat ze procedures verwacht.

Maar ze voelt zich nu wel gesterkt door een advies van de Raad van State. Volgens het kabinet oordeelt de Raad van State dat haar ontwerp van decreet op zich niet in strijd is met het vertrouwensbeginsel en het beginsel van legitieme verwachtingen. "Het is van onschatbare waarde dat de Raad van State iedereen terugfluit die ons ontwerpdecreet contractbreuk en een aanslag op de rechtszekerheid noemde", reageert Demir.