Groot Barrièrerif moet volgens Unesco bedreigde status krijgen, Australische milieuminister: "Onnodig, alle riffen wereldwijd zijn in gevaar" 

Het Groot Barrièrerif is het grootste koraalrif ter wereld en draagt al decennia de titel van Unesco-werelderfgoed. Klimaatverandering warmt de oceanen aanzienlijk op, waardoor koraalriffen verbleken. De koralen gaan de kleurrijke algen die in hun weefsel leven, uitdrijven en worden zo wit. Dat is nefast voor hun groei en reproductie.

Na een tiendaagse missie in maart naar het Groot Barrièrerif kwam een Unesco-onderzoeksteam gisteren met het langverwachte rapport. Daarin luidt het advies dat het grootste koraalrif ter wereld dringend in de lijst van bedreigd werelderfgoed moet worden opgenomen. Er moet meer geïnvesteerd worden in maatregelen die de waterkwaliteit beschermen, benadrukt het rapport.