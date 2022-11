Geruchtenmolen draait weer volop, topmodel Hailey Bieber roept zwangerschapsroddels halt toe: "Geen baby, maar cyste ter grootte van appel"

"Ik heb een cyste op mijn eierstokken die even groot is als een appel", schrijft het Amerikaanse topmodel Hailey Bieber op Instagram. Op de bijhorende foto toont ze haar buik, die een beetje bol lijkt. "Ik heb al een paar keer zo'n cyste gehad. Dat is nooit leuk. Het is pijnlijk en het maakt me misselijk en emotioneel."