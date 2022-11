Dit weekend maxima net boven het vriespunt, Frank Deboosere: "Hebben tot nu toe boven onze stand geleefd"

Het is vandaag op de meeste plaatsen grijs met kans op lichte regen. In de voormiddag kan er mist zijn, in de namiddag zijn enkele opklaringen mogelijk. Het kwik gaat tot 5 à 6 graden in de Ardennen en 9 graden in de Kempen. Dat voorspelt het KMI. In de loop van de avond kunnen de opklaringen breder worden, vooral in het zuidoosten van het land. Nadien krijgen we weer lage wolken, nevel en mist. Het blijft wel meestal droog. De minimumtemperaturen liggen tussen 1 en 6 graden.

Ook morgen - woensdag - somber weer met hoogstens enkele schaarse opklaringen. 's Ochtends hangen er nevel en mist, die maar traag oplossen. Er vallen slechts enkele druppels. Maxima tussen 3 en 5 graden in de Ardennen, en rond 7 à 8 graden elders.

Donderdag opnieuw lage wolken met af en toe korte opklaringen en lichte regen. Temperaturen tot 2 à 7 graden. Vrijdag wordt het nog wat kouder bij maxima rond het vriespunt in de Ardennen, en 4 graden in het centrum van het land. Het blijft bewolkt en meestal droog.

Tijdens het weekend blijft het grijs. Zaterdag kunnen er wel wat meer opklaringen verschijnen, terwijl het kwik niet hoger gaat dan 2 graden in het centrum en negatief blijft in de Ardennen. Hier en daar kan sneeuw vallen. Zondag is er meer kans op neerslag. Het blijft koud met maxima tussen 2 en 4 graden in het centrum.