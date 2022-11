Lagere energieprijzen doen inflatie voor het eerst sinds lang gevoelig dalen

Na de "schokkende" 12,27 procent van vorige maand, tempert de inflatie in november naar een (nog altijd forse) 10,63 procent. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, de statistische dienst van de federale overheidsdienst Economie. Hoewel het cijfer nog hoog is, lijkt het een eerste voorzichtige knik in de snelle stijging van de levensduurte in België. Dat betekent voor alle duidelijkheid niet dat ons leven ineens goedkoper is geworden: het wordt gewoon iets minder snel duurder dan vorige maand. Dat heeft vooral te maken met de aanzienlijke daling van de gasprijs, na de piek van eind augustus, en de elektriciteitsprijs.