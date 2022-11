Staatssecretaris de Moor (CD&V) naar Raad van State tegen burgemeester van Jabbeke (ook CD&V) in discussie over asielopvang

Dat artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om in het belang van de openbare veiligheid en gezondheid uiteenlopende maatregelen te nemen. Concreet vindt Casteleyn het niet verantwoord om mensen onder te brengen op de voormalige terreinen van de Civiele Bescherming, want die site is een van de zovele die moet onderzocht worden op de aanwezigheid van PFAS.

Staatssecretaris De Moor heeft daarom nu een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State om die beslissing te schorsen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De staatssecretaris haalt in het verzoekschrift aan dat het Agentschap Zorg en Gezondheid eerder meegaf dat noodopvang op de betrokken site wel degelijk mogelijk is, zolang er een aantal voorzorgsmaatregelen rond de mogelijke PFAS-vervuiling worden genomen.