Britse koningin-gemalin Camilla en koningin Mathilde waarschuwen voor "pandemie van geweld tegen vrouwen"

Ook koningin Mathilde was aanwezig op het evenement, net als onder anderen (vlnr naast koningin-gemalin Camilla) de koningin Rania van Jordanië, de Deense kroonprinses Mary, de First Lady van Sierra Leone Fatima Maada Bio en Olena Zelenska, de echtgenote van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Ook de voormalige Spice Girl Melanie Brown was in Buckingham Palace.