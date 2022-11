"Je ziet dingen die je nooit wil zien": leden van assisenjury krijgen voortaan gratis psychologische hulp

"Op een bepaald ogenblik zag ik juryleden rond mij die het moeilijk kregen, die hun gezicht verborgen in hun handen, die begonnen te wenen", zo vertelt Rob Winters aan "Terzake". Hij was jurylid tijdens het assisenproces tegen seriemoordenaar Renaud Hardy. In de loop van het proces werden onder andere videobeelden getoond van het moment waarop Hardy een van zijn slachtoffers, een oudere vrouw, om het leven bracht. "Dat blijft plakken, ja. Gewoon het besef van: dit is wel echt, dit is geen tv. Dat komt binnen. Achteraf heb ik via via gehoord dat een van mijn medejuryleden er compleet onderdoor gegaan is. Die is in een depressie beland en kon niet meer gaan werken."