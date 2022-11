Logo Kempen lanceert website voor jongeren en volwassenen die mentale steun zoeken

Kzitermee.be werd vandaag officieel gelanceerd op het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol. De leerlingen moesten een stoelenspel spelen waarbij ze geconfronteerd werden met allerlei uitspraken rond mentale gezondheid. Als de uitspraken klopten voor hen, moesten ze gaan zitten. Uiteindelijk werd duidelijk dat iedereen wel ergens mee "zit". De ultieme boodschap was dat je best kan praten over wat je dwarszit, in plaats van het te laten aanslepen.