Mechelen huldigt iconische voetballer en commentator Rik De Saedeleer met nieuw plein

De stad Mechelen heeft vandaag het Rik De Saedeleerplein ingehuldigd aan de voet van de nieuwe parkeertoren Keerdok, vlakbij het stadion van Racing Mechelen. Daar heeft De Saedeleer van 1939 tot 1954 gespeeld, maar buiten Mechelen was hij vooral bekend om zijn voetbalcommentaar op de VRT. “Rik De Saedeleer heeft twee volledige carrières gemaakt, als voetballer en commentator. Enerzijds stond hij als voetballer vijftien jaar lang in de eerste ploeg van Racing Mechelen. Hij heeft daar de glorieperiode meegemaakt, toen Racing in eerste en tweede klasse speelde”, zegt François De Keersmaecker, voorzitter van Racing Mechelen. “Hij was een van de dragende spelers en heeft er mee voor gezorgd dat ze in 1952 vice-kampioen in eerste klasse zijn geworden.”