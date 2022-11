Eigenaars Shopping 2 in Genk kiezen twee scenario’s: ofwel renoveren ofwel slopen en volledige nieuwbouw zetten

Shopping 2 in Genk ligt er al een tijdje niet al te best bij. Het gebouw is verouderd en dat weten ook de mede-eigenaars. Daarom lagen vier scenario’s op tafel, gaande van scenario 0 – de renovatie van het gebouw – tot scenario 3 – de sloop van het gebouw, om het daarna door een volledig nieuw gebouw te vervangen. Gisteren is op een algemene vergadering van de mede-eigenaars besloten om verder te gaan met die twee uiterste scenario’s.