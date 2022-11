Minister van Mobiliteit Gilkinet over treinstaking: "Sorry reiziger, maar vergt tijd om erfenis verleden op te lossen"

Gilkinet heeft het over treinen die te laat zijn geleverd en een tekort aan personeel. Hij noemt dat de prijs die we betalen voor een verleden waarin er "slechte keuzes" zijn gemaakt en "te weinig investeringen" zijn gebeurd. "We hebben met de NMBS en Infrabel besloten om 300 medewerkers aan te werven via een snellere selectieprocedure", aldus de minister. "En de middelen zijn er: we hebben voor de komende tien jaar twee miljard euro meer en die zijn vastgelegd in een contract met de staat."